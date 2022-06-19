نائب يتهم صحة الديوانية بالتلاعب بأرواح المواطنين ويتوعد بالمحاسبة القانونية

2022/06/19 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهم عضو في مجلس النواب محمد نوري، اليوم الاحد، دائرة صحة محافظة الديوانية، بالتلاعب بأرواح الموطنين وتعريضهم للخطر .

وقال نوري لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك توجه للنزاهة باتخاذ اجراءات قانونية بحق دائرة صحة الديوانية، نتيجة اهمالها في موضوع تخزين ادوية المرضى، حيث تضعها في درجات حرارة غير مناسبة في وقت تشهد الأجواء ارتفاعًا كبيرا بدرجات الحرارة".

وأوضح، ان "الادوية الموجودة في المخزن التابع لقسم الصيدلة محفوظة بطريقة عجيبة، مفترشة الأرض، وبدرجات حرارة تفوق المخصصة للحفظ ".

وتابع، ان "هذا الأسلوب من التخزين يعد تلاعب بأرواح المواطنين وتعرض حياتهم للخطر".

واكد توجهه "للجهات الرقابية في هيئة النزاهة ووضعنا هذه المخالفات القانونية امام انظارها وانظار محكمة تحقيق الديوانية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ".

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