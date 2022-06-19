بالوثيقة.. مشعان الجبوري يثبت صحة شهادته الدراسية من سوريا

2022/06/19 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب السابق عن تحالف السيادة، مشعان الجبوري، اليوم الاحد، وصول وثيقة دراسية من سوريا تثبت صحة تخرجه من الدراسة الثانوية.

وقال الجبوري، في تغريدة له على تويتر، مرفقة بوثيقة، تابعتها (بغداد اليوم): "حسمت الدولة السورية الامر واكدت في مذكرة ارسلتها للعراق صحة وثيقتي للدراسة الثانوية والتي ادعى الخصوم السياسيون انها مزورة وصدقهم اكثرية قضاة المحكمة الاتحادية وقرروا اسقاط عضويتي بالبرلمان".

وتابع: "المهم انه تم ابراء ساحتي من قصة التزوير اما عودتي للبرلمان فتحتاج لاجراءات قانونية سنتبعها".

وفي 16 ايار الماضي 2022، قررت المحكمة الإتحادية إلغاء عضوية النائب عن تحالف السيادة في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، عقب رفع دعوى قضائية عليه.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره للشهادة، وبناءً على القرار صعد مقدام الجميلي ليشغر ذات المقعد.

وعقب ذلك، علّق الجبوري عبر حسابه في تويتر، على قرار إقالته أنه "رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني أن الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب"، مستدركاً أن "الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات؟، ومن غدر سيندم".

وفي تغريدة أخرى، كتب أن "المشتكي بدعواه المرفقة اتهمني بانني أدعم الإرهاب وأمجد بالبعث وصدام فيما كان هو كان من فدائيي صدام ولم يسأله أحد".

وكان قد رفع السياسي قتيبة الجبوري، دعوى قضائية على النائب في مجلس النواب، مشعان الجبوري للطعن بعضويته النيابية، مستنداً على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

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