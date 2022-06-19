احتجاجات في المثنى وميسان للأجراء اليوميين والخريجين لتحويلهم إلى عقود

2022/06/19 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ المثنى

نظمت شريحة الاجراء اليوميين في صحة المثنى، اليوم الاحد، تظاهرة طالبوا خلالها بتحويلهم إلى عقود.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن العشرات من موظفي الأجور نظموا تظاهرة مطالبين بتحويلهم إلى عقود ضمن القرار 315.

بالاثناء، أفاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بأن تظاهرة نظمها خريجون، تسببت بقطع طريق الشركات النفطية في محافظة ميسان.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرة للخريجين التربويين قطعت الطريق المؤدي الى الشركات النفطية في ميسان بواسطة الاطارات المحترقة".

وأضاف، أن "الخطوة هي تصعيدية من قبل الخريجين للمطالبة بانصافهم بالتعيين".

وفي الوقت ذاته اغلق خريجو المثنى، اليوم الاحد، الشارع الرئيس المؤدي إلى الإدارة المحلية في المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "خريجي المثنى أقدمو على غلق الشارع الرئيس المؤدي إلى الإدارة المحلية في المحافظة".

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