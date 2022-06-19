البرهان لـ

2022/06/19 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ضرورة قيام الجيش بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، يتم تشكيلها بموجب هذا الإطار للسماح بمواصلة الدعم المالي الدولي والمساعدة الإنمائية.

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