الرشيد يعلن إطلاق وجبة جديدة من منحة كردت كارد

2022/06/19 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، الأحد، إطلاق وجبة جديدة من منحة كردت كارد (3 ) اضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ان المبلغ المذكور يمكن أن يحصل عليه من يزيد راتبه على (مليون) دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و(750) الف دينار الموظفين.

وأوضح ان التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد.

واضاف البيان انه بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد والحصول على ((3) اضعاف الراتب يبقى مدور تحت اليد.

علما ان المصرف مستمر برفع السلف الشخصية بعد تدقيق بيانات المستلفين، وفقا للبيان.

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