2022/06/19 | 10:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، الاحد، عن تسلم مجلس النواب اسماء البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

وقال رئيس المركز حازم الرديني في بيان، ان “مجلس النواب تسلم قائمة من البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا”، متوقعاً “تأدية اليمين الدستورية بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الشهر المقبل”.

واضاف الرديني، أن “هؤلاء البدلاء اختيروا كونهم من اعلى الخاسرين في الانتخابات الماضية،ومن نفس الدوائر التي استقال عنها النواب”، مشيراً الى ان “من بين البدلاء هنالك اعضاء جدد في الكتلة الصدرية،سيكونوا امام خيارين وهو عدم التحاقهم لمدة شهر بعد تبليغهم بتأدية اليمين،وهنا يحق لمجلس النواب استبدالهم حسب قانون الانتخابات الاخير،او تأدية اليمين وبعدها يمكنهم تقديم استقالتهم او الاستمرار بعملهم كاعضاء مجلس نواب”.

واكد الرديني، ان “النواب المستقيلين لايستحقون اي حقوق تقاعدية كونهم لم يكملوا عاماً واحداً في الخدمة بمجلس النواب،بحسب النظام الداخلي له،عدا بعض النواب الذين لديهم بالاصل حقوق تقاعدية فستعاد اليهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يتسلم اسماء الاعضاء البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يتسلم اسماء الاعضاء البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).