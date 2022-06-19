2022/06/19 | 10:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qts_FXMvAsw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تسعى تركيا إلى تغيير خارطة الحدود مع العراق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تسعى تركيا إلى تغيير خارطة الحدود مع العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).