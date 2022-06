2022/06/19 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط الرئيس الأميركي جو بايدن من فوق دراجته، يوم امس، أثناء توقفه لتحية أنصاره خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، قبل أن يتدخل حراسه لمساعدته على الوقوف.

ونهض الرئيس الأميركي بايدن على الفور ولم يصب بأي أذى على ما يبدو.

وقال بايدن (79 عاما) بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحفيين “أنا بخير..



لقد علقت قدمي

My friend just filmed Joe Biden @POTUS falling off his bike no joke.



Just happened at Rehoboth Beach 😂 #JoeBiden #BidenIsAFailure #RehobothBeach #Trump #EpicFail #Biden pic.twitter.com/cVMycEwuI0

— jonboy (@jonboy79788314) June 18, 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الرئيس الأمريكي بايدن يسقط من دراجته أمام جمع من الصحفيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الرئيس الأمريكي بايدن يسقط من دراجته أمام جمع من الصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).