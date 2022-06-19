الصحة تعلن ارتفاع اصابات ووفيات الحمى النزفية

2022/06/19 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن ارتفاع اصابات ووفيات الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "احصائية الإصابات بالحمى النزفية من بداية عام 2022 بلغت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة".

وحددت وزارة الزراعة، في وقت سابق، 4 عوامل أسهمت في ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية في العراق، فيما بينت آليات مكافحة الأمراض والآفات الحيوانية.

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