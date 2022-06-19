مشاهد الاغلاق تحكم سيطرتها وسط الناصرية

2022/06/19 | 10:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … قطع عشرات المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد في ذي قار ،الاحد، جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة) في تصعيد احتجاجي للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم ضمن قانون الامن الغذائي الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، المئات من خريجي المعاهد والكليات في محافظة ذي قار، اقدموا […]

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