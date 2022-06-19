الصحة: ارتفاع حصيلة اصابات الحمى النزفية الى 194 بينها 32 حالة وفاة

2022/06/19 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع اصابات ووفيات الحمى النزفية في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “احصائية الإصابات بالحمى النزفية في العراق من بداية عام 2022 وحتى الآن بلغت 194 إصابة”.وأضاف البدر انه “من بين الـ194 إصابة هناك 32 حالة وفاة”.

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