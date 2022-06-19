2022/06/19 | 11:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QqNhUBIionM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخلد حازم: الشعارات اليوم لن تنطلي على المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخلد حازم: الشعارات اليوم لن تنطلي على المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).