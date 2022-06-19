الإعلام الأمني: القبض على 19 متهماً في ميسان

2022/06/19 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد عن

إلقاء القبض على 19 متهماً في محافظة

ميسان.

وقالت الخلية في بيان صحفي إن "قيادة

عمليات ميسان وخلال الاربع والعشرين

ساعة الماضية تمكنت من القاء القبض على

19 متهماً و

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