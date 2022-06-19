بالصور:قراء العتبة الحسينية المقدسة يمثلون العراق دوليا بعد فوزهم في مسابقة لقراء القرآن الكريم في مسجد الكوفة

2022/06/19 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

قراء العتبة الحسينية المقدسة الفائزون

بخمس مراكز اولى من بين ستة مراكز في

مسابقة النخبة لقراء القرآن الكريم

التي اقيمت في مسجد

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