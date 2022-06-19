مصرف الرشيد يطلق منحة بقيمة 3 أضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2022/06/19 | 11:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، إطلاق وجبة جديدة من منحة “كردت كارد” بقيمة 3 أضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنّ “المبلغ المذكور يمكن أن يمنح لمن يزيد راتبه عن مليون دينار عراقي، لمنتسبي القوات الأمنية و750 ألف دينار للموظفين”.

وأضاف البيان، أنّ “التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد، وبإمكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد، والحصول على 3 أضعاف الراتب بشكل مدور تحت اليد”، مبيناً أنّ “المصرف مستمر برفع السلف الشخصية بعد تدقيق بيانات المستلفين”.

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