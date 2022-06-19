كاميرا منزل توثق ما فعله رجال شرطة مدججون بالسلاح بسبب ألعاب نارية

2022/06/19 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة مثبته على باب أحد المنازل في مدينة ريبون بولاية كاليفورنيا الأمريكية لحظة قيام عدد من رجال الشرطة مدججين بالسلاح ومعدات واقية من الرصاص بمداهمة منزل العائلة بسبب الاشتباه بوجود ألعاب نارية وحيازتها بشكل غير قانوني داخل المنزل، وأثار التسجيل حالة من الجدل والغضب لدى أفراد الأسرة.

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