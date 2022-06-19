2022/06/19 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، موعد تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشار الى عدم تهميش أي طرف سياسي من المشاركة بالحكومة المقبلة.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي لـ (بغداد اليوم) إن "المعطيات تدل على ان موعد تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بعد عطلة عيد الأضحى، خصوصاً وان الفترة الحالية ستكون مخصصة للحوارات والمفاوضات بين جميع الكتل والأحزاب السياسية".

واضاف ان "هناك شبه اجماع سياسي على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "اللجان التفاوضية سوف تبدأ اجتماعاتها قريباً لحسم المواقف السياسية من عملية تشكيل الحكومة، ولن يتم تهميش أي طرف سياسي من المشاركة بالحكومة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يتحدث عن موعد تشكيل الحكومة: بعد عطلة عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يتحدث عن موعد تشكيل الحكومة: بعد عطلة عيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).