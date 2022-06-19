الصحة تعلن ارتفاع إصابات ووفيات الحمى النزفية في العراق

2022/06/19 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، ارتفاع حصيلة الاصابات والوفيات بفيروس الحمى النزفية.

وذكر بيان مقتضب للوزارة ، تلقته (بغداد اليوم)، أن اخر إحصائية لاعداد الاصابات والوفيات بالحمّى النزفية منذ بداية العام 2022، هي 194 إصابة مؤكدة توفي منهم 32 حالة ".

وفي وقت سابق، اكدت وزارة الصحة، أن مرض الحمى النزفية لم يصل إلى مرحلة الوباء لغاية الآن قياسا بفيروس كورونا الذي سجلنا آلاف الإصابات به.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء في جلسته الماضية تطرق إلى جملة من الإرشادات والتوصيات في ما يخص موضوع الإغلاق العام في حال تفشى الفيروس، وفي نهاية الأمر فإن الإغلاق من عدمه سيقرر عندما يحين الوقت لذلك".

وبين أن "وزارة الزراعة تتقاسم المسؤولية مع وزارة الصحة في التعامل مع المرض، فعلى عاتقها تقع متابعة بيع المواشي ونقلها ومكافحة الحشرات الناقلة من أجل السيطرة على هذا المرض والحد من انتشاره".

واشار البدر، إلى أن "من أهم العوامل التي تساعد على الشفاء هي الكشف المبكر عن الفيروس، حيث أن تأخير الكشف عنه هو السبب الرئيس للوفاة"، مبينا أن "تأخر الكشف عن الفيروس وراء أغلب الوفيات به، حيث أنه يكون أكثر خطورة كلما تأخرت مرحلة الكشف عنه وعلاجه".

وفي 2021، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية" في العراق.

واكتشف الفيروس للمرة الأولى في العام 1979 في العراق، وهو يسبّب الوفاة بنسبة تترواح بين 10 إلى 40% من الإصابات.

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