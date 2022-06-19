وزارة الصحة تعلن آخر إحصائية لإصابات وضحايا الحمى النزفية في العراق

2022/06/19 | 11:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، آخر تحديث لإحصائية عدد وفيات وإصابات الحمى النزفية في البلاد

المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان مقتضب، إن “الوزارة سجلت منذ بداية هذا العام، 194 إصابة بمرض الحمى النزفية من بينها 32 حالة وفاة”.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن تسجيل 170 إصابة بمرض الحمى النزفية من بينها 31 حالة وفاة.

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