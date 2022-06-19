2022/06/19 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، ضبط 7 شاحنات مخالفة لشروط الاستيراد في جمرك المنطقة الشمالية.وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية تمكَّن من ضبط 7 شاحنات محمَّلة ( سمنت أبيض و لوحات تحكم كهربائية و مواد كيميائية ( الفينوتايد ) و بوري حديد ) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".وأضاف، أن "عملية الضبط تمّت بالتعاون المشترك مع شرطة الجمارك".

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