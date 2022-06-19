النجف تشرع بحملة لمكافحة التصحر

2022/06/19 | 11:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شرعت محافظة النجف الأشرف بخطوات جدية لمكافحة التصحر، أبرزها حملات لزراعة أشجار تتحمل الحرارة العالية، لإيقاف زحف الرمال وزيادة الرقعة الخضراء.وقال مسؤول إعلام بلدية النجف بشار السوداني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المرحلة الأولى تتضمن تشجير مسافة عشرة كيلومترات بدءاً من مجسر الرضوية جنوب مدينة النجف مع امتداد الطريق القوسي المحيط بها […]

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