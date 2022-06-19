2022/06/19 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت محافظة الديوانية، الاحد، عن تهيئة أربعة آلاف و800 دونم ضمن التصميم الأساس لمركز المحافظة لتوزيعها كقطع أراض سكنية بين الشرائح المشمولة.وقال المنسق الإعلامي لمحافظ الديوانية خالد التميمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة العليا لتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظة، باشرت إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية بين الشرائح المختلفة المشمولة، ضمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تعلن تهيئة 4800 دونم لتوزيعها كقطع أراضي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تعلن تهيئة 4800 دونم لتوزيعها كقطع أراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).