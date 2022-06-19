بالوثائق.. عالية نصيف تكشف عن تقرير وزاري بشأن مشروع ميناء الفاو

2022/06/19 | 12:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجددت نصيف مطالبتها للجهات القضائية والرقابية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

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