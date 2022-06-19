وزارة الصحة العراقية تعلن احصائية للحمى النزفية

2022/06/19 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن ارتفاع اصابات ووفيات الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، (19 حزيران 2022): إن “احصائية الإصابات بالحمى النزفية من بداية عام 2022 بلغت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة”.

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