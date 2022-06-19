إيران تقول أن لها ديون جديدة بذمة العراق

2022/06/19 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، يوم السبت، أن العراق مدينة لبلاده عن الخدمات الفنية والهندسية التي تقدمها إيران له في مجال الطاقة.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية عن “آل إسحاق” قوله، إن “ایران تلقت متأخرات بقيمة 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو) لصادرات الغاز إلى العراق”.

وأضاف أنه يتعين على البنك المركزي أن يقرر ما إذا كان ينبغي دفع هذا المبلغ نقدًا أو في شكل حوالات إلى دول ثالثة لشراء البضائع المستوردة منها.

وتابع آل إسحاق قائلا العراق مدين للقطاع العام الإيراني في مجال الطاقة، مبينا جزءا من الديون المستحقة عليه يتعلق بالخدمات الفنية والهندسية التي قدمت له ايران.

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