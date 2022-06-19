اللبنانيون بانتظار عودة الشيعة إلى رشدهم 

2022/06/19 | 12:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طويلاً تلقينا اللوم، نحن المعتبرين "معارضة شيعية" أو "عملاء السفارات"، لتقصيرنا ولعدم قدرتنا على التوحد فيما بيننا وعلى قلة الفاعلية والعجز عن استقطاب الجمهور الشيعي المستلب من حزب الله.يستر هذا اللوم خضوع اللبنانيين أنفسهم لهيمنة الحزب وتمرير سياساته عبر التسويات، في ظل القاعدة الذهبية التي سلّم له الجميع بها: "شعب وجيش ومقاومة"؛ وينتظرون الفرج من جمهور الحزب وحاضنته.

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