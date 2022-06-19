تقرير : الجيش العراقي في مؤشر القوة العسكرية العالمي لعام 2022

2022/06/19 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير الضوء على موقع العراق في مؤشر القوة العسكرية العالمية لعام 2022.

وبحسب التقرير الذي نشره مركز “البيان للدراسات والتخطيط” ، (19 حزيران 2022)، فقد “احتل العراق المرتبة 34 من 140 دولة، وعلى درجة 0,5597، وهو موقع متقدم لكنه ما يزال متاخراً عن أهم ثلاث دول محيطة به، وهل كل من تركيا التي احتلت الموقع 13، بدرجة 0,1961، وإيران التي احتلت الموقع 14 بدرجة 0,2104 السعودية التي احتلت الموقع 20 بدرجة 0,2966، الأمر الذي يجعل توازن القوى في المنطقة يرجح لصالح هذه الدول على حساب العراق”.

وذكر التقرير جملة من التوصيات التي يقترحها للجيش العراقي جاءت على النحو الآتي:

الاستمرار في تطوير قدرات العراق العسكرية بالصورة التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

العمل على بناء قوة عسكرية تكون موزاية لكل من إيران وتركيا والمملكة السعودية.

الاهتمام بتطوير قدرات الجيش النوعية اهتماما موازيا للقدرات الكمية.

اعتماد العلوم العسكرية والاكاديمية الحديثة في إدارة المؤسسة العسكرية

العمل على تطوير قدرات الجي السيبرانية ليكون قادرا على مواجهة التهديدات السيرانية في المستقبل.

فيما أشار إلى أهمية ان “تكون للعراق عقيدة ردع واضحة”، حيث “بدات تركيا تتجه نحو الطيران المسير بوصفه قوة ردع، وايران تركز على قدراتها الصاروخية، وايضا تهتم السعودية بقوتها الجوية، فيما يشهد العراق كثافة في قدرات الحروب التقليدية، مع ضعف القوة الجوية والطيران المسير”.

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