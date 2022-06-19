العراق يحقق المرتبة 16 عربيا و157 عالميأ بمؤشر السلام العالمي لعام 2022

2022/06/19 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاحد، عن أرقام السلام والاقتصاد العالمي لعام 2022، فيما بين ان العراق حقق المرتبة 16 عربيا و157 عالمياً.وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "العراق في المرتبة 16 عربيا و157عالميا بحسب اخر احصائية رسمية صادرة عن معهد السلام والاقتصاد العالمي لعام 2022".وبين ان "العراق يعاني من أزمات اقتصادية وامنية متعددة منذ 2003 الى اليوم بسبب الاحداث الامنية ودخول تنظيم دعش الارهابي وارتفاع مستوى الفساد الاداري والمالي في اغلب الحكومات العراقية المتعاقبة وان الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي والتخبط الاداري في البلاد قد زاد من تدهورات مؤشر السلام في العراق".

واشار الحلو الى "تراجع مؤشر السلام العالمي الى أدنى مستوى منذ 15 عام بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا والاحداث العالمية والحرب الروسية على أوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008".وتابع ان "المؤشرات العالمية حذّرت من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم وان الأثر الاقتصادي للعنف في 2021 بـ 16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولار على مستوى الفرد".واوضح ان "ترتيب الدول العربية وفق "مؤشر السلام العالمي" لعام 2022 جاء كالآتي:قطر: في المرتبة 1 عربيا، و23 عالمياالكويت: في المرتبة 2 عربيا، و39 عالمياالأردن: في المرتبة 3 عربيا، و57 عالمياالإمارات: في المرتبة 4 عربيا، و60 عالمياعُمان: في المرتبة 5 عربيا، و64 عالمياالمغرب: في المرتبة 6 عربيا، و74 عالمياتونس: في المرتبة 7 عربيا، و85 عالمياالبحرين: في المرتبة 8 عربيا، و99 عالمياالجزائر: في المرتبة 9 عربيا، و109 عالمياالسعودية: في المرتبة 10 عربيا، و119 عالميامصر: في المرتبة 11 عربيا، و126 عالميافلسطين : في المرتبة 12 عربيا، و133 عالميالبنان: في المرتبة 13 عربيا، و138 عالمياليبيا: في المرتبة 14 عربيا، و151 عالمياالسودان: في المرتبة 15 عربيا، و154 عالمياالعراق: في المرتبة 16 عربيا، و157 عالمياسوريا: في المرتبة 17 عربيا، و161 عالميااليمن: في المرتبة 18 عربيا، و162 عالمياوجاءت أيسلندا في المرتبة الأولى عالميا بمؤشر السلام تليها نيوزلندا وإيرلندا، فيما تذيلت كل من أفغانستان واليمن وسوريا القائمة".

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