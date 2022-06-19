وقفة احتجاجية للخريجين التربويين والإداريين أمام مجلس محافظة بغداد (فيديو)

2022/06/19 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تظاهر الخريجون التربويون والاداريون، اليوم الاحد، امام مجلس محافظة بغداد مطالبين بإنصافهم.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أنه " تظاهر العشرات من الخريجين التربويين والاداريين امام مجلس محافظة بغداد مطالبين بإنصافهم ضمن القرار 315 وقرار والامن الغذائي".

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