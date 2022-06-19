أزمة الوقود في كردستان تتفاقم.. سخط شعبي على ارتفاع الأسعار ورداءة الجودة

2022/06/19 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت جمعية سائقي المركبات في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، مواصلة أسعار الوقود ماتزال مرتفعة جدا في مدن الإقليم.

وقال احد ممثلي الجمعية، آرام عثمان، لــ (بغداد اليوم)، إنه "على الرغم من وجود قرار لوزارة الثروات الطبيعية بفتح الاستيراد وتقليل نسبة الضرائب، لكن الأسعار ماتزال مرتفعة في المحطات التجارية".

وأضاف أنه "المحطات الحكومية تبيع الوقود بسعر 800 دينار وهو سعر مرتفع"، مبيناً أن "نوعية الوقود رديئة وعليه ازدحام كبير مع عدم وجود تنظيم من قبل الحكومات المحلية".

وأمس السبت، أكد عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور،أن أزمة الوقود في الإقليم مفتعلة وتجارية بحتة.

وقال أنور، لـ (بغداد اليوم) إن "أسعار البنزين والمشتقات النفطية الأخرى رخيصة جداً في دول الجوار وعلى وجه الخصوص إيران، ولكن أحزاب السلطة في الإقليم حصرت الاستيراد بشركات تابعة لها ".

وأضاف أن "هذه الشركات احتكرت الوقود، مما خلق أزمة وتسبب بارتفاع الأسعار بشكل كبير".

هذا ويعاني إقليم كردستان من أزمة وقود، مما تسبب بارتفاع أسعار البنزين ووقوف طوابير كبيرة من العجلات امام محطات الوقود.

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