2022/06/19 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن مجمل فعالياتها الامنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب جاء ذلك خلال ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجده ضمن قاطع المسؤولية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل ومن خلال البحث والتفتيش […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد تعلن عن مجمل فعالياتها الامنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن عن مجمل فعالياتها الامنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن عن مجمل فعالياتها الامنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).