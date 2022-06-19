الغباء عاهة تشل تفكير نخب النظام الجزائري - محمد إنفي

2022/06/19 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي غباء النظام الجزائري لم يعد موضع شك أو مثار تساؤل.



وقد وقفت الشعوب والأنظمة عبر العالم على هذه الحقيقة التي زادتها الأحداث الأخيرة وضوحا وترسيخا.



لقد عرَّت هذه الأحداث عورات النظام الجزائري وفضحته أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي والدولي.



ولست بحاجة إلى بذل مجهود لإثبات هذا الأمر؛ فالأزمة الديبلوماسية التي خلقها النظام الغبي مع إسبانيا بسبب تأييدها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ......





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