نقض هيكلية الحزب السياسي - عذري مازغ

2022/06/19 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ عادة ما يثيرني اختيار أمناء أحزاب أو رؤساء دول، مع ان المسألة تتعلق مبدئيا بالممارسة الحزبية قبل الوصول للسلطة في هرم الدولة وهو أمر يثير تساءلات حول مفهوم الديموقراطية من حيث هي لا تعني اختيار الأذكى والأحق والأكفأ بل تعني ان الاختيار مبني على قواعد خاصة لها علاقة ببنية التوازنات في حزب معين لتأتي بعد ذلك عملية التصويت كشكل اخير يعبر على ان عملية الاختيار تمت بشكل ديموقراطي، إن المسألة هنا لا تتع ......





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