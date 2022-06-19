العراق في المرتبة 16 عربيا و157عالميأ لمؤشر السلام العالمي لعام2022

2022/06/19 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاحد، عن أرقام السلام والاقتصاد العالمي لعام .2022

وقال وسام حدمل الحلو مدير المركز ان "العراق في المرتبة 16 عربيا و157عالميا بحسب اخر احصائية رسمية صادرة عن معهد السلام والاقتصاد العالمي لعام 2022".

وبين الحلو ان "العراق يعاني من أزمات اقتصادية وامنية متعددة منذ 2003 الى اليوم بسبب الاحداث الامنية ودخول تنظيم دعش الارهابي وارتفاع مستوى الفساد الاداري والمالي في اغلب الحكومات العراقية المتعاقبة وان الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي والتخبط الاداري في البلاد قد زاد من تدهورات مؤشر السلام في العراق".

وأشار الحلو الى "تراجع مؤشر السلام العالمي الى أدنى مستوى منذ 15 عام بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا والاحداث العالمية والحرب الروسية على أوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008."

وحتذر المؤشرات العالمية من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم وان الأثر الاقتصادي للعنف في 2021 بـ 16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولار على مستوى الفرد.

وجاء ترتيب الدول العربية وفق "مؤشر السلام العالمي" لعام 2022:

قطر: في المرتبة 1 عربيا، و23 عالميا

الكويت: في المرتبة 2 عربيا، و39 عالميا

الأردن: في المرتبة 3 عربيا، و57 عالميا

الإمارات: في المرتبة 4 عربيا، و60 عالميا

عُمان: في المرتبة 5 عربيا، و64 عالميا

المغرب: في المرتبة 6 عربيا، و74 عالميا

تونس: في المرتبة 7 عربيا، و85 عالميا

البحرين: في المرتبة 8 عربيا، و99 عالميا

الجزائر: في المرتبة 9 عربيا، و109 عالميا

السعودية: في المرتبة 10 عربيا، و119 عالميا

مصر: في المرتبة 11 عربيا، و126 عالميا

فلسطين : في المرتبة 12 عربيا، و133 عالميا

لبنان: في المرتبة 13 عربيا، و138 عالميا

ليبيا: في المرتبة 14 عربيا، و151 عالميا

السودان: في المرتبة 15 عربيا، و154 عالميا

العراق: في المرتبة 16 عربيا، و157 عالميا

سوريا: في المرتبة 17 عربيا، و161 عالميا

اليمن: في المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا

وجاءت أيسلندا في المرتبة الأولى عالميا بمؤشر السلام تليها نيوزلندا وإيرلندا، فيما تذيلت كل من أفغانستان واليمن وسوريا القائمة.

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