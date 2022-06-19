تجمع سياسي يدعو إلى حملة لـ”تطهير” مطار بغداد من الجواسيس

2022/06/19 | 12:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… دعا عضو التجمع الشبكي عباس الأعرجي، الأحد، إلى حملة تقوم بها السلطات الأمنية بتطهير مطار بغداد الدولي من “الجواسيس والعملاء”.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الأعرجي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أكدت اختراق المطار من الجواسيس الذين يعملون بصفات مختلفة”.[…]

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