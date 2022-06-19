شرطة الطاقة: القبض على متهم وضبط عجلته في ذي قار

2022/06/19 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية شرطة الطاقة: إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته في ذي قار.حسب توجيهات السيد المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، تمكنت مفارز سيطرة شرطة النفط “تل اللحم” في محافظة ذي قار من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته “شاحنة” محملة بمنتوج نفطي داخل خزانات بلاستيكية عدد 8 وبسعة […]

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