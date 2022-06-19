تصريح جديد من التخطيط بشأن معدلات التضخم

2022/06/19 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبي

حدَّدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أسباب ارتفاع معدلات التضخم في العراق، فيما أكدت أن هذا الارتفاع ضمن المستويات الطبيعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ارتفاع وانخفاض التضخم يتأثر بالظروف الاقتصادية وبحجم الكتلة النقدية وباسعار السلع والخدمات "، لافتاً الى، أن "التضخم على مستوى العالم يشهد ارتفاعاً في معدلاته، إذ وصل الى أعلى نسبة متأثرة بأزمة الغذاء العالمي وتبعات الحرب الروسية الاوكرانية".

واضاف، أن "العراق جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية يتأثر بمثل هذه الظروف"، مؤكداً، أن "مؤشرات التضخم ارتفعت في العراق خلال الأشهر الماضية ولكن الارتفاعات لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية ولم تصل الى مستويات جامحة كما توصف في الاصطلاحات الاقتصادية".

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