بعد انتهاء الثلاثي.. التحالف الرباعي يفتح ابوابه ويعتزم تشكيل الحكومة

2022/06/19 | 12:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاحد، سهولة تمرير مرشح الاتحاد برهم صالح لرئاسة الجمهورية في البرلمان في حال الذهاب الى المنافسة مع الاحزاب الاخرى، مبينا ان التحالف الرباعي فتح ابوابه امام الجميع وبانتظار اخذ جميع الاراء لتشكيل الحكومة.

وقال خوشناو ان “الاطار التنسيقي وحركة بابليون وعزم والاتحاد الوطني ضمن تحالف رباعي متين غير قابل للتفكيك ويرحب بدخول اي طرف سياسي ضمنه لتشكيل الحكومة “.

واضاف ان “مباحثات انهاء الانسداد السياسية ستكون مشتركة ما بين اطراف التحالف الرباعي واي طرف كان سواء الصدريين او الديمقراطي والسيادة من اجل انهاء الخلافات وتشكيل الحكومة”.

وبشأن الخلاف حول رئاسة الجمهورية ذكر خوشناو، ان “الخلاف طفيف وسينتهي بحسم تجديد ولاية برهم صالح لرئاسة الجمهورية كونه مرشح الفضاء الوطني ولديه مقبولية لدى جميع الأطراف، فضلا عن دعمه من الاطراف السياسية المقربة من الاتحاد”.

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