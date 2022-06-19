ألمانيا تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها بالغاز

2022/06/19 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

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ستتخذ ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم، كما أعلنت الحكومة الأحد.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان “بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء.



وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر”.

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