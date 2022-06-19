“بومبيو” يتسبب في فتح اكبر تحقيق نيابي يشمل استدعاء قادة العراق

2022/06/19 | 12:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تحالف الفتح، الاحد عن مباشرته في فتح اكبر ملف تحقيقي نيابي بشأن جريمة المطار، مبينا ان تصريحات وزير الخارجية الاميركي السابق مايك ب ومبيو كانت صادمة وتشير الى تورط شخصيات عراقية بالحادثة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال النائب عن التحالف رفيق الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، ان […]

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