عالية نصيف تكشف عن تقرير وزاري يتضمن حقيقة ما يحصل في مشروع ميناء الفاو

2022/06/19 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عالية نصيف عن تقرير صادر

عن وزارة التخطيط (دائرة البرامج

الاستثمارية الحكومية) مرسل الى وزارة

النقل بموجب كتاب الوزارة (2/9/6878) في 9/3/2022

بخصوص مشروع ميناء الفاو .

وجاء في التقرير

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