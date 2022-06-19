2022/06/19 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وزير التجارة والصناعة الروسي،

دينيس مانتوروف، خلال حديث مع وسائل

إعلامية اليوم السبت بأنّه "لا يستبعد

إعادة إحياء صناعة سيارات كانت موجودة

في الحقبة السوفياتية مثل فولغا

وبوبيدا".

وجاء التصريح ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تخطط لإحياء صناعة سيارات متوقفة منذ الحقبة السوفياتية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تخطط لإحياء صناعة سيارات متوقفة منذ الحقبة السوفياتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).