الأولمبي الياباني يهزم نظيره الأسترالي ويتوّج ببرونزية كأس آسيا

2022/06/19 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المنتخب الياباني على المركز

الثالث في بطولة كأس أمم آسيا لكرة

القدم لأقل من 23 عاما، وذلك بعد تغلبه

على نظيره الأسترالي 3 - صفر، في مباراة

تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقدم كين ساتو للمنتخب ال

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