2022/06/19 | 12:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر مركز الإعلام الرقمي DMC، (الأحد، 19 حزيران، 2022)، من صفحات وهمية تنتحل صفة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال مركز الإعلام، في بيان إنه “نشدد على ضرورة عدم التعامل مع الصفحات الوهمية على منصة فيسبوك التي تنتحل اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتطلب إعطاء معلومات بحجة التسجيل على منحة 300 ألف دينار”.

ودعا المركز الى “استقاء المعلومات من الصفحة الموثقة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حصريا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من صفحات على فيسبوك تنتحل صفة وزارة العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من صفحات على فيسبوك تنتحل صفة وزارة العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).