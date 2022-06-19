وزارة الاتصالات: حملة لرفع التجاوزات عن أعمدة الكهرباء وعقوبات تنتظر المخالفين

2022/06/19 | 12:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات، الأحد (19 حزيران 2022)، رفع تجاوزات عن أعمدة الكهرباء في جانب الرصافة، فيما توعدت المتجاوزين في حال تكرار المخالفات.

وذكرت الشركة في بيان إنّ “الحملة في جانب الرصافة مستمرة لرفع وإزالة كافة التجاوزات، والكابينات المخالفة المنصوبة على أعمدة الكهرباء، سبقتها حملة إنذارات لأصحاب الأبراج المتجاوزين”.

وتوعدت الشركة وفق البيان، المتجاوزين “برفع دعاوى أصولية بحقهم في حال تكرار المخالفات”.

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