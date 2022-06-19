كاميرا ترصد راكون يهاجم فتاة بشراسة في وضح النهار.. شاهد رد فعل كلبها

2022/06/19 | 12:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مخيف رصدته كاميرا مراقبة أمام أحد المنازل في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، هاجم حيوان راكون بشكل مفاجىء فتاة كانت تتنزه مع كلبها بشكل شرس في وضح النهار، ووثقت كاميرا المنزل تلك اللحظات حيث اقتحم الراكون منزل الفتاة لملاحقتها.

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