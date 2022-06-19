2022/06/19 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصيب فلسطينيان، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة قرب بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وبحسب مصادر فلسطينية فإن قوات العدو أطلقت النار تجاه عمال فلسطينيين عند فتحة بالجدار الفاصل قرب إذنا ما أدى لإصابة عاملين بجروح متوسطة.كما أصيب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).