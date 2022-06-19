مشاجرة عائلية تتسبب باصابة 4 اشخاص في المقدادية

2022/06/19 | 12:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاحد، باصابة 4 اشخاص خلال مشاجرة عائلية في المقدادية بمحافظة ديالى.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “مشاجرة بين أقارب تحولت إلى الاسلحة البيضاء في منطقة قزلجة بالمقدادية ٤٠ كم شمال شرق بعقوبة ما ادى الى اصابة ٤ اشخاص بينهم استاذ جامعي”.واضاف المصدر “فيما تدخلت الاجهزة الامنية لاحتواء […]

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