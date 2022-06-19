العراق.. ارتفاع الإصابات والوفيات بالحمى النزفية منذ مطلع العام الجاري

2022/06/19 | 12:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في العراق، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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