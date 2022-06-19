هيئة الحج تحصي أعداد الحجاج العراقيين المفوجين للديار المقدسة

2022/06/19 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت هيئة الحج والعمرة، اليوم الأحد، عن أعداد الحجاج العراقيين المفوجين للديار المقدسة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "عدد الحجاج العراقيين المفوجين الى الديار المقدسة بلغ 9319 حاجاً ".وأضافت أن "5456 حاجاً وصلوا الى الديار المقدسة جواً، فيما وصل 3863 حاجاً براً".

يذكر ان هيئة الحجّ والعمرة خفضّت مبالغ سكن الحجيج بنسبة 50 بالمئة بفنادق مكة المكرمة، و20 بالمئة في المدينة المنورة، بينما حددت منتصف الشهر الحالي موعداً لانطلاق تفويج الحجاج لأداء مناسك الحجّ للموسم الحالي .

وقال المتحدث الرسمي للهيئة جمال البدري في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم) إنَّ "الهيئة وبجهود حثيثة ومن خلال اللجان التنسيقية، نجحت بخفض أجور سكن الحجاج بنسبة 50 بالمئة بفنادق مكة المكرمة، و20 بالمئة لنظيرتها في المدينة المنورة، بما يضمن توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم مناسك الحج".

وذكر أنَّ "الجانب السعودي فرض مبلغ 2000 دولار إضافية لكلّ شخص من المشمولين بالحج في البلاد للموسم الحالي والذين سيصل عددهم إلى 15 ألفاً و220"، مبيناً أنَّ "المبلغ الإضافي تضمن فيزا إضافية وأجور خدام الطواف، بيد أنَّ الهيئة سدّدت تلك المبالغ عنهم، كون الحجاج دفعوا جزءاً من مبالغهم المالية في وقت سابق قبل قرار رفع قيمة صرف الدولار".

وبشأن إجراءات تفويج الحجاج العراقيين الذين ستنطلق أولى قوافلهم منتصف الشهر الحالي، أوضح البدري أنها "ستكون بمسارين الأول بري وسيفوج من خلاله ثمانية آلاف حاج وقد هيأت لهم الهيئة باصات حديثة ومكيفة وتضم جميع الخدمات وسيخصص لكل حاج مقعدان فيها، كما تم تأمين الطرق من جميع المحافظات إلى منطقة الحدود عرعر إضافة إلى إكسائها مؤخراً".

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